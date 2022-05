Fepam libera licença para obras de ampliação do Aeroporto de Santa Rosa

O prefeito Anderson Mantei anunciou, nesta segunda-feira (23), que o município recebeu a autorização ambiental para as obras de ampliação do novo Aeroporto de Santa Rosa. A notícia veio através da secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann. A Fundação Estadual de Proteção Ambienta (Fepam) liberou a licença ambiental, permitindo que novas etapas do projeto sejam encaminhadas.

A partir de agora, com a aprovação ambiental, a prefeitura vai dar continuidade na finalização do projeto de ampliação, junto à Secretaria de Aviação Civil e encaminhar o edital para licitação das obras. Para que isso seja possível, o município está em processo de compra de 38 hectares no entorno do aeroporto. Estas áreas serão desapropriadas e o pagamento da indenização vai ser realizado com recursos próprios do município.

O prefeito destacou a importância deste projeto para a cidade e toda a região noroeste do Estado. "Este é um sonho e um projeto que vem sendo buscado por anos e finalmente estamos próximos de alcançar. Nosso compromisso como gestores é apoiar, e estamos fazendo um grande esforço para agilizar ao máximo este processo que vai contar com recursos próprios do município. É uma grande conquista para Santa Rosa e toda a região noroeste. Vamos encurtar distâncias, melhorar a infraestrutura, proporcionar mais segurança e promover ainda mais, o desenvolvimento da nossa cidade", afirmou.

O projeto de ampliação contempla o aumento da pista de pouso e a construção de um novo terminal de passageiros. Após finalizadas as obras, o novo Aeroporto de Santa Rosa irá comportar aeronaves de até 125 passageiros. A pista que atualmente é de 1.230 metros, vai passar para 1.630 metros. Esses 400 metros a mais, vão possibilitar que aviões de até 125 passageiros realizem pousos no aeroporto.

O novo terminal de passageiros terá 1.000 metros quadrados, conforme o projeto elaborado. O valor estimado das obras é de R$50 milhões, sendo R$ 39 milhões para a ampliação da pista e R$ 11 milhões para o novo terminal de passageiros. Para 2022, o município já tem reservado uma verba de R$20 milhões no Ministério da Infraestrutura. Os próximos recursos vão ser liberados conforme o avanço da obra.