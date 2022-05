Ação em Santa Maria foca na venda irregular de carne

A prefeitura de Santa Maria, em parceria com as polícias Civil e Militar, tem intensificado as ações em combate ao abigeato. As vistorias nunca foram suspensas, mas tiveram de ser reduzidas para o cumprimento dos protocolos de combate a pandemia de Covid-19. Agora, as inspeções voltaram a ser cotidianas nos estabelecimentos de alimentação, com foco em inibir o abigeato e a comercialização de produtos de origem animal sem procedência.

Nos primeiros cinco meses deste ano, foram feitas 40 vistorias em locais como supermercados, minimercados e açougues, que resultaram na apreensão de 1.044 quilos de carnes e produtos derivados, como embutidos, e também de derivados de leite, como queijo. Ainda aparecem na lista de apreensão 126 ovos de galinha. Os itens eram produtos sem procedência, fora de temperatura recomendada, prazo de validade vencida e imprópria para consumo humano.

"Deixamos o alerta à população e aos comerciantes para que não comercializem nem consumam produtos derivados de animais sem procedência. É um risco à saúde de todos. Estamos retomando o nosso cronograma intenso de vistorias, a fim de inibir o abigeato e a comercialização de produtos indevidos para consumo humano", destaca o superintendente de Vigilância em Saúde, Alexandre Streb.