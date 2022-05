Estado inclui viaduto na ERS-130 em plano de concessões

Depois de diversos pedidos da prefeitura de Arroio do Meio, o governo do Estado anunciou a inclusão de um viaduto na ERS-130, entre as obras previstas no edital de concessão das rodovias. A informação foi confirmada pelo secretário de Parcerias, Leonardo Busatto.

Só em Arroio do Meio, o investimento com o dinheiro dos pedágios chegaria em R$ 181 milhões, sendo R$ 49 milhões destinados para construção de uma nova pista em 18 quilômetros. Além do viaduto na entrada da cidade, estão previstas a construção de duas passarelas e quatro pontes sobre os arroios e rio Forqueta.

Conforme o secretário de Administração, Aurio Scherer, trata-se de um anúncio importante. "Foram inúmeras reuniões, audiências em Porto Alegre e ofícios justificando a necessidade do viaduto, inclusive com a contagem do número de veículos, que chegam a 30 mil por dia, que passam e geram congestionamentos no trevo e ao longo do perímetro da ERS 130", salientou o secretário.