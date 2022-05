Monumento da Cruz Missioneira será erguido em São Borja

Avançam em São Borja as ações para a construção da Cruz Missioneira, que será implantada na região do Cais do Porto na orla do rio Uruguai, fazendo parte do complexo de lazer e turismo que inclui a construção da Avenida Beira Rio. O processo licitatório definiu a empresa que será responsável pela elaboração do projeto estrutural da obra.

Após a assinatura de contrato com a prefeitura, a empresa terá prazo de 60 dias para concluir a obra. Na licitação foi estabelecido o valor de R$ 62.990 para produzir o projeto. O prefeito, Eduardo Bonotto, ressalta que, tão logo seja concluído o projeto, começará a mobilização em torno da execução das obras. "Trata-se de um grande investimento, mas considerando a sua importância cultural e turística, certamente não faltarão fontes de receitas e financiamentos", avaliou.

O secretário de Planejamento, João Pedro Daitx, observa que toda a equipe técnica da prefeitura seguirá mobilizada para as ações necessárias à implementação do empreendimento. Em relação à avenida Beira Rio, recursos financiados pelo Badesul asseguram a execução da etapa inicial das obras. Através de quatro licitações, serão conhecidas as empresas para desenvolver pavimentação, drenagem e sinalização em área de 43 mil metros quadrados entre as ruas da República e Tiradentes, na vila Porto do Angico. As licitações ainda definem empresas para instalar o sistema de iluminação no local, sanitários e letreiros turísticos.