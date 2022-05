Congresso Internacional de Folclore ocorre em Passo Fundo

A semana marca o retorno do Congresso Internacional de Folclore - Dança e Tradição, realizado pela Universidade de Passo Fundo. Em sua 5ª edição, o evento itinerante estará no Passo Fundo Shopping nos dias 26 e 28 de maio, levando cultura, representações e arte para o público apaixonado pela temática. Com o tema central "Folclore e Educação", a programação será composta por palestras, oficinas e apresentações de danças folclóricas de oito países, como o Brasil, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Polônia, Argentina, entre outros.

No dia 26, quinta-feira, será o momento de prestigiar de forma gratuita os espetáculos de danças internacionais em pares, no espaço da Praça de Alimentação, às 19h. Já no dia 28, sábado, a programação será constituída pelo lançamento do livro Danças do Brasil, às 15h na Livraria Delta, enquanto que as demais apresentações artísticas poderão ser prestigiadas no mesmo dia na Praça de Eventos, a partir das 16h.

De acordo com Luis Gustavo Maias, professor de Educação Física da UPF e coordenador geral do evento, a receptividade da comunidade em relação às tradições folclóricas é um dos principais diferenciais de Passo Fundo, que acolhe o Congresso Internacional de Folclore de forma positiva desde 2015, quando foi iniciada a realização do evento a cada dois anos. "É através de eventos culturais como estes que podemos aprender a respeitar, preservar e difundir, tanto a nossa cultura, como a de outros lugares. O shopping sempre foi um parceiro apoiador deste tipo de ações na região. Com certeza é uma parceria que tem dado certo e fomenta o acesso à cultura local e internacional de forma relevante para a cidade", afirma.