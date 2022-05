Taquari começa a instalação de lâmpadas de LED

A prefeitura de Taquari fez a contratação de uma empresa que será a responsável pela substituição das antigas luminárias antigas pelas de LEDs. O início do serviço ocorreu no trecho urbano da rodovia Aleixo Rocha.

O valor do contrato do serviço é de R$ 3.150 milhões, sendo R$ 571.5 mil referente à mão de obra e R$ 2.587.456,35 referente à materiais. De acordo com estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a modernização de 62,22% do Parque de Iluminação Pública de Taquari, será possível uma redução mensal no consumo de energia de dois terços do que o município paga atualmente,

"As lâmpadas de LED são o que existe de mais moderno em matéria de iluminação pública. Elas proporcionam um enorme ganho na intensidade da iluminação, reduzem os custos da manutenção da rede e também da conta de energia do município, além de contribuírem para a preservação do meio ambiente. Toda nossa cidade será beneficiada com a iluminação de LED", destacou o prefeito André Brito.

Nos próximos dias o trabalho deve seguir em outros bairros, no qual devem ser substituídos cerca de 2.625 pontos de iluminação pública. As lâmpadas de LED têm uma vida útil em média de 10 anos, em contraste com a vida útil média das lâmpadas de vapor de mercúrio (utilizadas atualmente), que são de dois anos e um mês.