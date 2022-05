Parceria vai fomentar a indústria criativa na cidade de Passo Fundo

A Universidade de Passo Fundo (UPF), por meio do UPF Parque Científico e Tecnológico, e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo lançaram uma iniciativa para fomentar a inovação e a transformação no norte do Estado. A parceria entre as instituições fez nascer o CDL Tech, que deve beneficiar cerca de 82% da economia do município.

Com a criação do programa, a CDL passará a ser entidade âncora da vertical de indústria criativa do UPF Parque dedicada a estimular a inovação focada no varejo. "O CDL Tech visa proporcionar para os nossos associados, os empresários locais, a melhor oportunidade para eles conhecerem, reconhecerem e absorverem a inovação", destacou o presidente da entidade Fernando Bittencourt De Carli.

Na prática, o CDL Tech consiste na criação de um hub de inovação junto ao UPF Parque a fim de proporcionar às empresas associadas à CDL um pensamento diferenciado predisposto à criação de novas ideias, com o objetivo de apoiar uma mudança cultural e estrutural da empresa para um cenário competitivo, tecnológico e de transformação. A parceria inclui a execução de projetos - dentre eles a criação de uma loja conceito; o Programa CDL Startups para fomento de novos empreendimentos e que incluirá mentorias, eventos de formação entre outras iniciativas; parcerias técnico-científicas; e concessão de bolsas de iniciação científica na área de inovação e fomento à cultura do empreendedorismo e inovação.

A previsão é levar o projeto aos mais de 1.300 associados, além de ampliar a iniciativa para as empresas da região. A reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin acredita que essa parceria vai acelerar o trabalho das empresas do setor lojista e do varejo, que, em conjunto com o UPF Parque, desenvolverão novas iniciativas, buscando avançar nesse campo. "É a partir da interação com universidades, empresas, sociedade, setor público, que as grandes iniciativas acontecem", ressaltou.