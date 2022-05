Corrida reúne 1 mil atletas no Vale dos Vinhedos, em Bento

Cerca de mil atletas participaram no sábado (21) da Wine Run Brasil, na região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Antes, durante e depois dos 21 km pelo Vale dos Vinhedos, os corredores aliaram o esporte com enoturismo em meio à natureza e passagens por diferentes vinícolas.

O percurso foi encarado individualmente ou em duplas. A largada foi no mirante de Monte Belo do Sul com temperatura inferior aos 5 graus. O percurso misturou terrenos de asfalto ou paralelepípedos e estradas de terra, com subidas e descidas acentuadas, com 566 metros de altimetria acumulada. Ao longo do percurso, os atletas passaram diante de diferentes vinícolas da região até encontrarem a linha de chegada, na Sociedade Cruzeiro Santo Isidoro (Linha Santo Isidoro).

O primeiro atleta a cruzar o pórtico de chegada foi Wanderley Fischer, que formou dupla com Genir Santos. Com isso, eles conquistaram o primeiro lugar entre as duplas masculinas, com o tempo de 1h22m56. Pouco depois, chegou Anderson Wagner para ficar com o título de campeão dos 21 km individual masculino. Ele fechou o percurso pelo Vale dos Vinhedos em 1h28m30. No individual feminino, a mulher mais rápida foi Ivânia Rambo, que completou a prova em 1h34m46.

Ainda entre as mulheres, nas duplas femininas as vencedoras foram Ane Guerra e Adriana Zago, com o tempo de 1h43m. Nas duplas mistas, o título ficou com Jeferson Dias e Taís Damásio, que passaram pelo pórtico após 1h28m37 de prova. A partir da conclusão do percurso deles e dos demais atletas, começou a confraternização com comidas regionais, água, suco de uva de produtores locais e frutas. Além disso, foi realizada a Festa da Espumante, com degustação da bebida feita por vinícolas da região.