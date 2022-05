Gerdau abre vagas de Jovem Aprendiz em Sapucaia do Sul

Estão abertas, até dia 16 de junho, as inscrições do programa Jovem Aprendiz da Gerdau para a unidade Riograndense, localizada em Sapucaia do Sul. Ao todo, são 40 vagas para mulheres, negros e pessoas com deficiência (PcDs) para Aprendiz Industrial. A iniciativa, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), possibilita que o (a) jovem integre teoria e prática industrial para atuar em todas as áreas industriais do processo produtivo do aço.

Podem se candidatar jovens a partir dos 17 anos que estejam cursando, no mínimo, o Ensino Médio e tenham disponibilidade para aulas no turno da manhã, além de residir nos municípios próximos à planta: Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas e Porto Alegre. Os interessados podem se candidatar pelo site (jobs.gerdau.com.br) O programa tem a duração de dois anos e tem início previsto para agosto.