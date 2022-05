Anel viário de Horizontina tem 65% das obras concluídas

Pouco mais de dois anos após a assinatura do protocolo de intenções que tornaria possível a obra do anel viário da ERS-305, o governador Ranolfo Vieira Júnior vistoriou, nesta sexta-feira (20/5), os trabalhos que estão sendo feitos no local, na cidade de Horizontina. Com extensão de 10 quilômetros e investimento de R$ 40 milhões, a obra é executada por meio de acordo com a John Deere, que contratou uma empresa para a execução da obra. Em contrapartida, o valor investido foi compensado no ICMS pago ao Estado. Até o momento, 65% da obra está concluída. A estimativa é de que seja finalizada em setembro deste ano.

O acordo foi assinado pelo então governador Eduardo Leite e pelo presidente da empresa de maquinário agrícola John Deere, Paulo Renato Hermann, em fevereiro de 2020. O documento estabelecia as bases para o termo de acordo entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a prefeitura de Horizontina e a companhia.

Na época, Leite destacou que o valor da construção do contorno viário de Horizontina representava cerca de um quarto do orçamento anual para investimento em manutenção de estradas em todo o RS. O contorno viário de Horizontina envolve a construção de uma intersecção de quase oito quilômetros entre a ERS-305 e a ERS-342, retirando do centro da cidade 200 caminhões de grande porte que passam todos os dias transportando colheitadeiras e plantadeiras ou levando matéria-prima para a fábrica. A partir da construção do anel viário, a John Deere também se comprometeu a dar início ao projeto de modernização e de ampliação da fábrica, investimento estimado em R$ 200 milhões.