Paradão de Novo Hamburgo recebe lâmpadas de LED

As plataformas 1, 2 e 3 do Paradão da Avenida Primeiro de Março, no Centro de Novo Hamburgo, receberam manutenção nas 28 luminárias com potência de 36 watts. O local passou a ter iluminação em LED, o que melhora a visibilidade de a segurança à noite.

No mês de abril, foram colocadas novas luminárias em toda a rua Bartolomeu de Gusmão, no bairro Canudos, onde foram instaladas 118 luminárias de 150 watts em LED. Anteriormente, toda a rua Bento Gonçalves passou pelo processo de instalação das novas luminárias. Desde o início do ano, já foram instaladas mais de 800 novas luminárias de 30, 40, 60, 100 e 150 watts por vias de vários bairros do município.

Algumas das principais vias de Novo Hamburgo, como a Sete de Setembro, Victor Hugo Kunz, Pedro Adams Filho, Nicolau Becker, Doutor Maurício Cardoso, José do Patrocínio, Bento Gonçalves, Bartolomeu de Gusmão e as rodovias BR-116 e a ERS-239 (do viaduto com a BR-116 até a Universidade Feevale) receberam as novas luminárias de LED ano passado. "Estamos nesse processo contínuo de manutenção e melhoria do nosso sistema de iluminação. Sendo as luminárias em LED mais econômicas e sustentáveis, fazendo uma grande economia aos cofres públicos", explicou a secretária de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários, Greyce da Luz.