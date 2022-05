Santa Rosa implementa projeto de Escolas do Campo

A secretaria municipal de Educação e Cultura de Santa Rosa promoveu um ato para oficializar a instalação de duas Escolas do Campo na rede pública de ensino. Passam a atuar sob novas diretrizes a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Princesa Isabel, de Candeia, e a EMEF Érico Veríssimo, de Bela União. A nova filosofia de ensino, que se propõe a implementar gradualmente atividades alternativas no contraturno escolar, foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e já está em vigor.

Ambas as escolas têm cerca de 100 alunos e são tradicionais em suas comunidades. A EMEF Érico Veríssimo, por exemplo, está em funcionamento há 96 anos, embora tenha passado a integrar a rede municipal apenas em 2019.

No passado, elas tiveram um papel importante no desenvolvimento das localidades, formando milhares de estudantes ao longo de décadas. Agora, assumem a missão de fomentar o interesse dos alunos por questões relacionadas à terra, ao cultivo e à gestão de propriedades rurais. "É nosso propósito fazer com que essas crianças e adolescentes tenham acesso à tecnologia, mas também queremos que alimentem o carinho pelo meio em que estão inseridas", comentou a secretária de Educação Lires Zimmermann Führ.

Temas mais específicos de educação para o campo, como técnicas agrícolas, agroecologia, autossustentabilidade e cooperativismo passam a fazer parte das atividades destas duas escolas, bem como, visitas técnicas a outras instituições que já aderiram ao modelo educacional. "Pensamos que a escola deve caminhar de encontro aos anseios da comunidade onde está situada, e em nosso caso deve estar voltada às propriedades rurais", argumentou a professora Patrícia Wietholter, diretora da EMEF Érico Veríssimo.