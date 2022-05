Nova empresa assume canteiro de obras do Calçadão de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria homologou a nova empresa responsável por concluir a obra do novo Calçadão Salvador Isaia. Uma reunião foi realizada para apresentar o plano de trabalho do serviço. Com a troca de informações entre Executivo e construtora, a construtora vai elaborar o cronograma da obra, que deverá ser apresentado nos próximos dias à prefeitura.

A nova etapa da obra utilizará recursos próprios da prefeitura, e o orçamento estimado é de R$ 3.6 milhões, sendo R$ 2.5 milhões para material e R$ 1.1 milhão para mão de obra. Conforme o edital, a empresa terá 1.080 dias de trabalho no espaço, sendo um ano para conclusão da obra e, o restante, para manutenção do paisagismo do Calçadão. Com isso, o contrato deve ter duração até 2025.

Atualmente, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) faz o trabalho de conexões dos pontos de abastecimento de água e do esgoto pluvial e cloacal do Calçadão. A empresa homologada pela licitação é responsável por todas as etapas seguintes da obra. Estão previstos serviços preliminares, como retirada manual de paralelepípedos, serviços da rede pluvial, infraestrutura para tráfego de pedestres e para trânsito de veículos de salvamento, como ambulância e caminhão dos bombeiros, mobiliários, instalação da rede elétrica e paisagismo.

"Precisamos deixar tudo muito bem organizado para que a sequência da obra ocorra com o menor transtorno possível para toda a comunidade santa-mariense. Este é o momento de colocarmos todas as informações necessárias para sabermos exatamente o que a Prefeitura tem que fazer e o que a empresa tem que fazer, para seguirmos o serviço com responsabilidade e tranquilidade", reforçou o prefeito Jorge Pozzobom, durante o encontro.