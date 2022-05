Hospital de Lajeado reabre UTI pediátrica em junho

Menos de um ano depois do fechamento do setor, o Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, inaugura no dia 7 de junho anova UTI pediátrica. A ala inicia as atividades no dia 13. Serão 10 leitos para pacientes pediátricos críticos (com idades de 29 dias a 13 anos). O setor contará com uma equipe multiprofissional qualificada.

Ao todo, o investimento total previsto para a obra e aquisição de equipamentos é de R$ 3,36 milhões (R$ 1,74 milhão em recursos estaduais para reforma, R$ 1,55 milhão em recursos do Estado para aquisição de equipamentos e, o restante, recursos do próprio HBB). O diretor administrativo da instituição, Cristiano Dickel comemora a conquista e destaca a importância do serviço para a região.

"O fechamento da UTI pediátrica, no ano passado, causou grande apreensão e nos deixou em uma situação delicada. Felizmente, com o apoio do governo estadual, da secretaria da Saúde e da prefeitura conseguimos contornar a situação e, em dezembro, dar início às obras da nova ala", relembra. "A partir da reabertura voltaremos a oferecer, para estes pacientes, um serviço fundamental e de extrema qualidade, com ambientes novos, equipamentos de última geração e equipe capacitada para o atendimento médico pediátrico intensivo."