Estudo da Unisinos aponta retomada dos patamares pré-pandemia na geração de empregos em São Leopoldo

A cidade de São Leopoldo registrou saldo positivo na geração de empregos no período de 2019 a 2021. O município tem uma variação positiva de 1.360 no acumulado, segundo levantamento do Núcleo de Excelência - Competitividade e Economia Internacional (CEI) da Unisinos. O estudo aponta que o índice de empregos em 2022 está voltando aos patamares pré-pandemia.

As variações mais positivas são da fabricação de máquinas e ferramentas (1.154) e serviço de tecnologia da informação (734). Os setores com saldo negativo que encabeçam a pesquisa foram construção de edifícios (-633) e restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas (-479). A pesquisa contabiliza ainda dados dos municípios de Novo Hamburgo, Gravataí e Canoas.

O coordenador do Grupo de Pesquisa Competitividade e Economia Internacional da Unisinos, Marcos Lélis, destacou que a maioria dos setores estão voltando aos números que tinham no período pré-pandemia. "Muitos segmentos não voltaram por completo ainda. Além disso, as empresas estão recontratando, mas com salário menor, o que chamamos de mudança de composição. Porém a renda média está caindo em termos de salário mínimo e não acompanha a inflação", falou.

"Os dados deste levantamento são de extrema relevância, pois fazem um apanhado do estoque de empregos no período pré-Pandemia, no auge dela e no início do pós. E, também, evidencia que São Leopoldo obteve o melhor resultado no Estado na comparação com municípios do mesmo porte: fomos quem menos perdeu postos de trabalho e ainda conseguindo abrir novas vagas. Cuidamos da saúde e da economia, e agora seguimos no planejamento de um novo ciclo de desenvolvimento da cidade", comentou o secretário Juliano Maciel.