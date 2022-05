Bento Gonçalves vai receber etapa de ciclismo amador

A etapa brasileira do GranFondo New York (GFNY), a maior maratona de ciclismo amador do mundo, juntamente com a Expo Global Sports, uma grande feira de produtos esportivos, irá conectar a região do Vale dos Vinhedos São esperados mais de 2 mil atletas, nacionais e estrangeiros. O GFNY é a competição que reúne o maior número de ciclistas de nacionalidades diferentes atualmente.

Já a Expo Global Sports acontece de 14 a 16 de outubro próximo, no Fundaparque, em Bento Gonçalves, que possui um dos maiores espaços cobertos e climatizados da América Latina, com 58 mil metros quadrados. A prova começa e termina junto ao espaço e faz uma volta em duas distâncias para leste e sul. Passará por seis diferentes cidades da região em estradas desafiadoras, subidas íngremes e descidas técnicas, com belas paisagens em todo o trajeto.

A prova ciclística mais charmosa do mundo, o Gran Fondo New York iniciou sua expansão global em 2011, e desde então, a marca GFNY está espalhada por várias cidades ao redor do mundo. A edição inaugural aconteceu em Nova York, com a pedalada inicial na icônica 'George Washington Bridge', cartão postal que liga a cidade à New Jersey.

O Brasil já recebeu o desafio uma vez, em 2017, no estado do Rio de Janeiro. Agora reformulado, o evento retorna ao país sob a tutela da Global Sports Eventos Esportivos. A diretora da Storia, produtora do evento, Beatriz Moraes, ressalta a estrutura. "A visibilidade das marcas ultrapassará a fronteira brasileira, mas as empresas participantes da feira ainda poderão se conectar com os atletas e a rede que movimenta a economia local", avaliou.