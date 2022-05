Aprovada a criação de ciclofaixas aos fins de semana em Viamão

Foi aprovado, em Viamão, um projeto de lei que determina, nas avenidas do município, a obrigatoriedade de marcação de espaços para ciclofaixas. A proposição determina, nas atuais rodovias ou avenidas de acesso aos parques públicos e grandes áreas de lazer do município, a demarcação de ciclofaixas de lazer, destinadas aos usuários nos sábados, domingos e feriados.

As faixas exclusivas para bicicletas estarão situadas junto ao canteiro central ou à esquerda da via onde é permitida a circulação de ciclistas aos sábados, domingos e feriados nacionais, das 7h às 17h, dotadas de sinalização vertical e horizontal que regulamenta este uso, totalmente separadas do tráfego geral por elementos como cones, cavaletes e super cones. "Haverá sinalização própria e podem ficar sempre junto ao canteiro central. As ruas que forem selecionadas serão todas pintadas e podem ser demarcadas com cones, que fazem a separação entre a faixa dos ciclistas e a dos carros nas principais vias, tudo para evitar acidentes e fazer com que os ciclistas tenham segurança para pedalar", fala o vereador Luisinho, proponente da lei.