Santa Rosa inicia implementação de teleatendimento

A equipe diretiva da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa participou esta semana de uma reunião técnica sobre a implementação do teleatendimento no município. O encontro online aconteceu com a presença de profissionais da empresa responsável pelo sistema de informática do SUS e da empresa que presta o serviço de telediagnóstico para a fundação. O novo serviço é mais uma opção para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e que vai proporcionar mais agilidade.

O teleatendimento está em fase de contratação e implementação. Com ele, os pacientes vão poder realizar consultas médicas, de enfermagem e com multiprofissionais, de forma virtual, nos postos de saúde da Atenção Primária. O presidente da Fundação de Saúde de Santa Rosa, Délcio Stefan, destacou a importância dessa inovação para o município, "O teleatendimento vem para melhorar e facilitar a vida dos usuários do SUS. Com isso, os pacientes não vão precisar se deslocar fisicamente para as Unidades Básicas de Saúde. É uma ferramenta que nos permite ofertar mais serviços de saúde para a população". O teleatendimento, além de dar agilidade para a prestação do serviço de saúde, contribui também, para a redução de custos.