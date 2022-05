Com 217 quilômetros, ultramaratona Caminhos de Caravaggio passa por 4 cidades

A Catedral de Pedra será o ponto de encerramento da ultramaratona Caminhos de Caravaggio que acontece de 19 a 21 de maio. O percurso de 217 quilômetros passará por zonas rurais e urbanas de cinco cidades, com largada no Santuário de Caravaggio em Farroupilha, passando por Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado e chegada em Canela.

O percurso será percorrido na maior parte por estradas de cascalho nos Caminhos de Caravaggio, uma nova rota de Peregrinação criada em 2019. A Ultramaratona é inspirada no tradicional Caminho de Santiago de Compostela, na Europa. Os Caminhos de Caravaggio ligam o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela ao de Farroupilha, com um percurso de 217 quilômetros. Haverá disputa nas modalidades solo, dupla e quarteto.