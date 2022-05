Reunião debate situação da RSC-453, estrada que corta a região dos Vales

Representantes de Venâncio Aires, Mato Leitão, Estrela, Colinas e Cruzeiro do Sul estiveram em audiência na Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), buscando um cronograma de obras e melhorias na manutenção da RSC-453, que enfrenta sérios problemas de trafegabilidade. Durante a reunião, na sede da empresa, em Porto Alegre, os técnicos revelaram problemas na licitação de manutenção, com impedimento judicial de seguir com o trabalho contratado. "Estamos impedidos judicialmente de seguir os trabalhos, mas já estamos resolvendo", explicou o diretor administrativo e financeiro, André Arnt

Nessa semana foram iniciadas recuperações da pista e, nos próximos dias, deve ser ampliado o trabalho no acostamento do km zero até o km 16, em Mato Leitão. Um dos principais problemas da rodovia estadual é o excesso de buracos. "Nossa expectativa também é buscar pontos de terceira via, especialmente entre Venâncio Aires e Mato Leitão, considerado o trecho de maior movimento", acrescentou.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, destacou a importância desse momento de aproximação e de um diálogo franco em busca de soluções. "Nós não acreditamos que haverá concessão da rodovia tão rapidamente, então a EGR seguirá com responsabilidade dessa via e nós pressionando por melhorias e investimentos nessa estrada tão importante para a nossa região", disse. Outra notícia é a confirmação de instalação de uma lombada eletrônica junto ao trevo do bairro Battisti, já aprovada pelo Daer, porém sem data confirmada.