Obras em centro esportivo de Passo Fundo iniciam na segunda-feira

As obras de construção do Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, em Passo Fundo, iniciarão na próxima semana. A prefeitura já contratou a empresa responsável pela execução do projeto. No dia 23 de maio, haverá a interdição do campo e, a partir de 20 de junho, de todo o espaço para que as intervenções sejam realizadas. A previsão de entrega do novo espaço é abril de 2023.

O Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango terá área de 12,5 mil metros quadrados. A primeira etapa de obras contempla quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol sete em grama sintética, revitalização da pista de caminhada, circuito multifuncional, playground e áreas de permanência para a comunidade. Todas as quadras e a pista de caminhada receberão iluminação projetada, distribuída pelo complexo. Ainda, a vegetação existente será mantida e a Prefeitura fará um estudo de plantio de novas árvores para o local.

O prefeito, Pedro Almeida, afirma que o local já concentra a prática de atividades físicas e que os investimentos qualificarão mais um importante espaço público. "O campo, situado próximo ao antigo quartel, é utilizado diariamente por pessoas de diferentes regiões da cidade, que se deslocam até lá para correr e praticar esportes. No ano que vem, a prefeitura entregará um local estruturado para toda a família, com novas possibilidades para todos", menciona.

O investimento total da obra será de R$ 3,4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão de contrapartida do município. Por meio do programa Avançar no Esporte RS, do governo do Estado, será investido R$ 1,6 milhão, com contrapartida de R$ 1,3 milhão do da Prefeitura. Ainda, para complementação dos recursos, foram captados junto ao Ministério da Cidadania, R$ 382 mil, que terão somados R$ 200 mil do município.