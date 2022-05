Imóveis de Canoas sem livre acesso ao hidrômetro terão água cortada

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) vai desligar o fornecimento de água nas residências de Canoas onde não há o livre acesso ao hidrômetro. O início dos cortes se dará a partir da próxima segunda-feira (23), através da empresa Metrosul, terceirizada da estatal gaúcha.

Conforme o comunicado da empresa, imóveis onde houve pelo menos dois impedimentos de execução de serviço por falta de acesso ao hidrômetro, um aviso já foi emitido aos moradores informando a necessidade de resolver a situação. Após 30 dias, os que não resolveram o problema, terão a interrupção do fornecimento de água. No mês de abril, muitos imóveis receberam a comunicação da Corsan, mas, após 30 dias, poucos proprietários entraram em contato com a empresa para resolver o problema.

A prefeitura de Canoas ressalta que não possui gerência sobre a Corsan e apenas fiscaliza o contrato que possui com a estatal para garantir o devido fornecimento de água e o tratamento de esgoto das residências da cidade. No ano passado, o município emitiu um total de 488 notificações, que geraram 22 multas, que somadas atingiram o montante de R$ 153.853,16, para a estatal gaúcha. Neste ano, já foram 158 notificações e 13 multas aplicadas até o final do mês de abril.

A secretaria de Obras do município é a responsável pela fiscalização e está diariamente nas ruas fiscalizando a empresa e cobrando melhorias e soluções para os problemas enfrentados pelos moradores de Canoas. Os proprietários das residências devem providenciar o livre acesso ao hidrômetro para evitar problemas futuros.