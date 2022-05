Estrela comemora 146 anos com show de Fafá de Belém

A cidade de Estrela recebe, na noite desta sexta-feira (20), o show nacional de Fafá de Belém. A atração inicia às 20h, com entrada franca no Parque Princesa do Vale. A atriz, cantora e apresentadora traz ao município em seu repertório grandes sucessos da carreira, ao lado de canções da cultura do Rio Grande do Sul. A apresentação é o ponto alto das comemorações dos 146 anos do município.

O show tem entrada franca, no entanto, o público que quiser colaborar com a campanha de arrecadação de alimentos pode doar um quilo de alimento não-perecível, dentro do prazo de validade, para a Assistência Social de Estrela. As doações serão encaminhadas para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. As pessoas também são convidadas a levarem cadeiras.

A mobilização no Parque Princesa do Vale inicia às 17h. Antes de a cantora Fafá subir ao palco, a Banda Apple é quem comanda a festa de aniversário. O show inicia às 18h30min. "A intenção é que o público já vá se acomodando em frente ao palco, interagindo com a Banda Apple. Queremos criar um clima festivo para marcar este grande evento", explica o secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setce

Além do show nacional de Fafá de Belém e a apresentação da Banda Apple, estas na área coberta do Parque Princesa do Vale, outras atrações do 21º ParkChopFest ocorrerão pela área de lazer. Já no sábado à tarde (21), a partir das 13h30min, iniciam-se os Jogos Germânicos. A partir das 17h30min tem show de Valdecir Moura na área coberta do parque.

No domingo (22), as atrações iniciam às 13h30min, com o 18º Torneio do Boi/pênaltis. Às 16h tem show da Banda Sputnik e às 18h com a Banda Liverpool. E no complexo esportivo, em frente ao Parque, a partir das 10h, pista de kart.