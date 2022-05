Será lançada na próxima segunda-feira (23) a mais nova rede cervejarias artesanais independentes do Brasil. A cerimônia será realizada às 18h30min, no auditório do Feevale Techpark (avenida Edgar Hoffmeister, 600, Zona Industrial Norte, Campo Bom).

A Rede Craft foi idealizada a partir do Movimento Toda Cerveja. É fundada por 15 cervejarias reconhecidas em âmbito nacional e situadas no Vale do Sinos, na Serra Gaúcha e no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A associação tem como proposta conectar-se a novos associados, instituições de ensino e empresas, a fim de criar recursos inexistentes no mercado cervejeiro e incentivar a melhoria de toda a cadeia produtiva. Visa, também, contribuir para o desenvolvimento econômico regional por meio de projetos de inovação tecnológica e gestão no âmbito das operações industriais e de atendimento das associadas.