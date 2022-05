São Borja enfrenta dificuldade na compra de medicamentos

Em reunião com o prefeito Eduardo Bonotto, a secretária de Saúde de São Borja, Sabrina Loureiro destacou a preocupação da equipe da pasta com a dificuldade que vem sendo enfrentada pelo município para compra de alguns medicamentos. Mesmo com orçamento e questões burocráticas em dia, a pasta enfrenta a falta de repasse por meio dos fornecedores, muitas vezes, devido a falta de matéria-prima em contexto nacional e até mesmo em casos de importação.

Bonotto reafirma que a situação vem sendo monitorada e que iniciativas estão sendo analisadas para que a comunidade não seja gravemente afetada com a situação. "Sabemos que a falta de medicamentos vem sendo um problema não só em São Borja, mas para demais municípios gaúchos, bem como em outros estados do país. Nosso objetivo é encontrar alternativas, seja com consórcios, contrações emergenciais ou novas licitações para que nenhum paciente tenha seu tratamento médico afetado de forma grave", pontua.

No município, a dispensa de medicamentos é realizada nas farmácias básicas, no Centro e no bairro do Passo, bem como, dependendo dos casos médicos, nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e no Centro de Atendimento em Saúde (CASA). Sabrina afirma que as equipes estão buscando da melhor forma possível solucionar as lacunas das medicações.

"Essa é uma situação complicada, uma vez que esteja tudo certo para a compra de medicamentos por parte da prefeitura, a falta de produção dos fornecedores acaba atingindo diretamente a comunidade. Já realizamos as notificações aos responsáveis, reafirmando nossa preocupação e seguimos em alerta para que esse problema seja contornado o quanto antes", conclui.