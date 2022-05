Santa Maria vai receber unidade móvel do Procon para atendimentos em bairros

A prefeitura de Santa Maria vai oferecer, nos próximos meses, mais um novo serviço através da unidade móvel do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon, que vai circular por bairros e distritos do Município atendendo a demanda de forma mais ativa e pontual. O projeto, desenvolvido em parceria com a coordenadora do Procon-SM e vice-presidente da Associação Brasileira de Procons, Márcia Moro da Rocha, tem investimento de R$ 610 mil.

Segundo Márcia, a verba vem do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul, destinado à defesa do consumidor em Santa Maria. O recurso será depositado em conta específica vinculada ao projeto, com a contrapartida da Prefeitura vinda do Fundo Municipal de Defesa ao Consumidor. "Após o depósito dos valores, será aberta a licitação para a compra dos dois veículos que serão utilizados para as ações. Depois desse processo, poderemos começar a atender à demanda. Mas não há um prazo definido ainda para o início", explica.

A unidade móvel do Procon é um serviço que já é realizado em cidades do Estado como Porto Alegre, Rio Grande e Novo Hamburgo, e vai funcionar como um avanço do atendimento no balcão da sede física e internet. Atendentes e servidores do município vão resolver dúvidas, reclamações, ajudar na educação financeira, na educação para o consumo e demais orientações relativas ao Procon.

A coordenadora do Procon-SM informa que a instituição vem atendendo santa-marienses e moradores de municípios da região a fim de dar suporte a quem não consegue o acesso pelas plataformas do governo. "Uma dessas plataformas é o Consumidor.Gov, que teve nos últimos 20 dias, uma modificação, que consideramos uma elitização de uma política pública que deveria ser de fácil acesso, dificultando, com isso, o atendimento das pessoas de baixa renda ou de menos entendimento de plataformas digitais. Estamos tentando reverter esse quadro", disse