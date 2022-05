Imbé vai receber centro de acolhimento para mulheres

O município de Imbé foi contemplado pelo projeto Rede de Proteção da Mulher, do governo do Estado, que visa a implantação de Centros de Referência da Mulher (CRM) em cidades gaúchas. O local é um espaço de acolhimento, escuta, recebimento de denúncias de violência de gênero, de esclarecimento e de orientação psicológica, social e jurídica.

O projeto foi criado pela secretaria de estado da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, através do Departamento de Políticas para as Mulheres, para promover a qualificação e implantação de CRMs, por meio da compra de materiais ou capacitação técnica dos profissionais. "Estamos muito empolgados, porque será a oportunidade de instituir atendimento técnico especializado para a mulher vítima de violência na nossa cidade", disse a titular da secretaria municipal da Mulher e Direitos Humanos , Daiana Godoy.

O interesse de Imbé em integrar esta política pública já havia sido manifestado em fevereiro deste ano, quando Daiana participou de uma reunião em que entregou à diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres do RS, Bianca Feijó, um ofício, assinado pelo prefeito, manifestando a vontade do município. Agora o município deve discutir a estrutura do local que irá abrigar o centro..