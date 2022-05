O Scooby-doo e sua turma de combate ao crime são as novas atrações do Alpen Park, de Canela. Com exclusividade no território nacional, o filme "Scooby! Experiência 4D" entrou em cartaz no Alpen Motion.

O diretor do parque, Renato Fensterseifer Júnior, destaca que o empreendimento buscou no novo atrativo uma marca forte e divertida. "O Scooby-doo tem tudo a ver com o nosso posicionamento. O nosso mascote é o Bart, um carismático e alegre cachorro que faz bastante sucesso. Agora, o Bart tem um novo amigo. Esperamos que os visitantes aprovem a proposta", afirma Júnior.

Inaugurado em 2009, o Alpen Motion foi o primeiro do Brasil a apresentar uma sala de cinema em quatro dimensões. Com capacidade para 50 pessoas, o Cine 4D é repleto de efeitos que tornam a experiência divertida e emocionante. O filme pode ser conferido pelo público em diversas sessões diárias, das 9h30 às 17h.