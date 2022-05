Webinar aborda soluções digitais para cidades do RS

Prefeitos, gestores e servidores gaúchos participam, na próxima terça-feira (24), do webinar das cidades digitais da região Nordeste do Rio Grande do Sul, para tratar de tecnologia e inovação no desenvolvimento das localidades. No evento promovido, pela Rede Cidade Digital, o prefeito de Marau, Iura Kurtz, a diretora de Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, Raissa Campos, e o diretor da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação de Bento Gonçalves, Matheus Barbosa, mostram como os municípios estão investindo na modernização dos serviços públicos.

O encontro virtual também contará com a participação de especialistas em cidades inteligentes e do Gerente da Rede Gov.br na Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Régis Oliveira, que apresenta as políticas disponíveis na pasta para apoiar a transformação digital dos municípios. De acordo com o representante do Ministério da Economia, a rede oferece um conjunto de soluções tecnológicas, capacitação e apoio tecnológico às Prefeituras, entre eles a adoção do login único, que possibilita a autenticação do cidadão nos serviços municipais, e a prova de vida digital. As inscrições para o evento são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidade e devem ser feitas pelo pela internet (sympla.com.br/rcd).