Rally de Erechim inicia e terá provas ao longo do fim de semana

A cidade de Erechim volta a receber etapas de rally neste fim de semana. Nesta quinta-feira (19), aconteceu a largada promocional do evento na Praça da Bandeira, centro da cidade. Competidores e equipes já chegaram na cidade incluindo a maior parte dos estrangeiros. São duplas que vem da Argentina, Uruguai e Paraguai, que junto aos brasileiros, somam mais de 45 carros inscritos.

Os competidores também iniciaram o trabalho de reconhecimento das especiais por onde a corrida irá passar. Neste momento, o piloto passa ao navegador todas as orientações do que quer ouvir durante a corrida. O Rally Erechim acontece até o dia 22, valendo pontuação para os campeonatos Sul-americano, Brasileiro e Gaúcho de rally de velocidade.

Com a chegada do evento vem também a expectativa positiva dos organizadores. Luan Balestrin, presidente do Erechim Auto Esporte Clube e coordenador geral do evento, diz que tudo está pronto para receber os competidores e os fãs do automobilismo. "Estamos ansiosos, não poderia ser diferente, foram seis meses de muito trabalho para que chegássemos a esta semana. As especiais estão prontas, o tempo está colaborando, temos um super prime maravilhoso, então agora são apenas ajustes finais para a tão aguardada largada", enfatiza.

De acordo com ele, o grid com ao menos 45 carros, também será um grande atrativo. "Quem vem vai desfrutar de uma grande corrida, certamente teremos mais um belo evento", acrescenta.