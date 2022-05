Cirurgias urológicas serão ofertadas no hospital de Gravataí

A prefeitura de Gravataí oferece, desde o início do ano, cirurgias urológicas contratadas com o Hospital Dom João Becker. De acordo com a pasta, ao menos 30 procedimentos cirúrgicos por mês estão previstos para serem realizados, totalizando 360 cirurgias até o término de 2022. O objetivo é ampliar a oferta de procedimentos em áreas especializadas. Até então, as cirurgias urológicas eram incorporadas aos procedimentos cirúrgicos gerais.

De acordo com o superintendente do hospital, Antonio Weston, a oferta dos atendimentos eletivos nesta especialidade se torna de fundamental importância aos pacientes, visto que o número de pessoas que necessitam destes procedimentos é crescente. "Será de grande importância no sentido de proporcionar a estes pacientes uma melhor qualidade de vida com a solução de seus problemas de saúde. A parceria com a SMS tem sido fundamental neste sentido", destacou.

A prefeitura reforça que outras novas linhas de cuidado foram firmadas na nova contratualização com o Dom João Becker. Entre elas, consultas e cirurgias nas áreas de proctologia e vasectomia. Ao todo, 1.152 novas cirurgias e quase 4 mil novas consultas foram contratadas com o hospital de referência no município para esse ano.

Segundo a pasta, as unidades de saúde do município devem, primeiramente, encaminhar o paciente via Sistema de Encaminhamentos para Especialidades Médicas para consulta com o especialista em urologia, que atende no Centro de Especialidades do Centro Municipal de Saúde. Com a consulta realizada, caso o médico entenda que o paciente necessita passara por algum procedimento cirúrgico, ele insere, também por meio do sistema, para a especialidade em Cirurgia Urológica e o hospital realiza o procedimento cirúrgico dentro das datas disponíveis para os pacientes do SUS. Para demais cirurgias não realizadas pelo hospital, o médico insere o paciente no Gerenciamento de Consultas (Gercon) do Estado, a fim de registrar a necessidade do procedimento.