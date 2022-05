Erechim pode ampliar desconto no IPTU para bons pagadores

O secretário da Fazenda de Erechim, Valdemar Loch, afirmou que a prefeitura está analisando aspectos jurídicos e financeiros para colocar em prática um projeto, que consiste em valorizar o cidadão que paga em dia o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), num período de quatro anos seguidos. Segundo ele, a ideia da proposta é conceder desconto de 5% nos pagamentos futuros do imposto.

De acordo com o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, a justificativa do projeto, que está na Câmara dos Vereadores, é positiva, já que pretende criar uma cultura de adimplência, estimulando os contribuintes a pagar em dia os impostos, em vez de atrasar a quitação. "Com o benefício do Programa Bom Pagador e mais o desconto normal concedido anualmente pelo município, o contribuinte poderá chegar a 10% de redução", afirma Marmentini.

Outro aspecto importante do projeto, o que o torna atrativo é premiar, com desconto, o bom pagador, valorizando o esforço do cidadão em manter em dia as obrigações financeiras com o município", afirma o vereador André Jucoski, autor da proposta. Se o município de Erechim implantar o Programa Bom Pagador, o cidadão somente será beneficiado com o desconto se pagar os quatro anos seguidos, Se deixar de pagar, antes de completar os quatro anos consecutivos, o contribuinte vai perder o benefício.

A prefeitura fará a análise da proposta e deve emitir um posicionamento nos próximos dias. Se aprovada, a medida pode começar a contar a partir de 2023.