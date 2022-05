Hospital de Caridade de Canela passa a ter novo interventor

A prefeitura de Canela, atual interventora do Hospital de Caridade de Canela (HCC), promoveu a troca de comando na casa de saúde. O secretário de Saúde, Leandro Gralha, assume a cadeira de interventor do HCC no lugar da técnica em enfermagem Iracema Montiel de Oliveira, que também deixa o cargo de secretária adjunta de Saúde.

A mudança busca agilizar o fluxo de trabalho entre a secretaria de Saúde e o hospital, uma necessidade apontada pelo secretário Leandro Gralha. "Temos que dar uma resposta imediata para nossa comunidade. O HCC possui uma equipe qualificada e dispõe dos recursos necessários para prestar bons atendimentos à nossa população, sempre com agilidade e profissionalismo", destacou Gralha.

Já a ex-secretária Adjunta e ex-interventora da casa de saúde, Iracema Montiel de Oliveira, faz questão de agradecer pela oportunidade e por todo apoio recebido pela equipe do HCC. "Assumi em um período delicado, de transição. E posso afirmar que nunca faltou dedicação em prol dos canelenses", disse Iracema.