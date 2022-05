Passagem da tempestade Yakekan causa pouco estragos na cidade de Pelotas

A prefeitura de Pelotas acompanha o levantamento dos estragos que possam ter sido causados pelo ciclone Yakekan, que atingiu a região entre a tarde de terça-feira (17) e a madrugada de quarta-feira (18). Até o momento, de acordo com as equipes da Defesa Civil, apenas situações pontuais foram registradas, principalmente na praia do Laranjal, onde pontos ficaram sem fornecimento de energia elétrica, um poste caiu e uma placa de sinalização foi arrastada pelos fortes ventos da tempestade.

Com a previsão de apenas chuva e frio, as aulas na rede municipal de ensino retornaram no turno da tarde, depois de ficarem suspensas durante a tarde e noite de terça, e pela manhã desta quarta. Os atendimentos em Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades, farmácias municipais, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Ambulatório de Saúde Mental e prédios administrativos tiveram funcionamento normal. Apenas a aplicação de vacina não ocorreu, por conta de uma redistribuição.

Equipes do município também percorreram as ruas para captar pessoas que estivessem desprotegidas, para que se recolhessem ao abrigo. Ao total, 125 foram abordadas pelos profissionais, mas apenas 25 aceitaram ir para a Casa de Passagem.