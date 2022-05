Incinerador de resíduos hospitalares pode ser construído na Serra Gaúcha

A Fundação Proamb é um dos atores envolvidos em um projeto colaborativo internacional para melhorar a gestão de resíduos na Serra Gaúcha. O ponto final dessa iniciativa, que conta com a participação de organizações alemãs e também da Universidade do Vale do Taquari (Univates), é a proposta de construção de um incinerador de resíduos hospitalares, industriais e municipais na região.

A tecnologia, também conhecida como reciclagem térmica, permite gerar energia de forma sustentável a partir da incineração de resíduos. Quando queima, é gerada energia térmica, que posteriormente é convertida em energia elétrica. Segundo Márcio André Kronbauer, engenheiro de produção da Proamb, a região tem um grande potencial a ser explorado. "Com uma população de cerca de 1 milhão de habitantes na região de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, estima-se que cada pessoa produza cerca de um quilo de lixo por dia. Poderíamos usar isso para gerar cerca de 15 megawatts de eletricidade por mês", prevê.

Esse valor poderia, por exemplo, abastecer cerca de 100 mil domicílios. Outro ganho seria o uso do calor na forma de vapor para acionar caldeiras. Além de aproveitar os resíduos, também reduz a quantidade que acabaria em aterros.

Neste ano, o projeto será apresentado de maio a junho na maior feira ambiental do mundo, a IFAT, na Alemanha. Em seguida, dando continuidade ao intercâmbio, em 2023 os alemães visitarão a feira Fiema, promovida pelo Proamb, concluindo uma fase do projeto e marcando o início de uma nova, a busca de possibilidades de financiamento para a instalação do sistema.