Antônio Prado vai retomar Noite Italiana em agosto

A Noite Italiana de Antônio Prado já tem datas para voltar, nos dias 20 e 27 de agosto (dois sábados), no Centro de Eventos do município. O tradicional evento celebra a 40ª edição após dois anos de pausa, por conta da pandemia. Os portões serão abertos às 19h e o jantar começará a ser servido às 20h, nas duas datas. Os ingressos já estão disponíveis pelo site do Minha Entrada, ao custo inicial de R$ 180,00. A realização é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Antônio Prado.

Conforme a organização, a festa deve seguir até as 2h30 em ambas as datas. A cada sábado, dois conjuntos musicais farão a animação: Zo Scarpon e Os Atuais no dia 20, e Zo Scarpon e San Marino no dia 27. No cardápio, haverá menarosto e frango à passarinho, polenta frita e brustolada, pepino, pão, queijos, salame e copa, além de bolos, cucas, doces, biscoitos coloniais, grostoli, merengues e frutas. Para beber, vinhos, cooler de pêssego e morango, suco de uva, refrigerantes, água e café. Tudo é servido à vontade aos participantes.