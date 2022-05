Clínica de reabilitação é inaugurada em Caxias do Sul

Foi inaugurada, na terça-feira (17), a Clínica Municipal de Reabilitação de Caxias do Sul. O serviço funciona no Centro Especializado de Saúde (CES) e tem foco inicial em atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia.

A clínica funciona inicialmente com foco voltado a pessoas com sequelas pós-Covid 19, doenças respiratórias crônicas, doenças musculoesqueléticas e sequelas de AVC, bem como pacientes pediátricos que já estão em atendimento no CES. A oferta será ampliada gradativamente para outras especialidades. Os encaminhamentos são realizados pela rede municipal de saúde, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, médicos especialistas ou fisioterapeutas da rede, conforme diagnóstico clínico.

"Saímos de um período de um ano e meio de represamento de atendimentos em função da Covid-19. Essa Clínica terá um papel fundamental na recuperação não somente dos pacientes que precisam de tratamento de sequelas pós-covid, mas em muitos outros atendimentos, parte deles causados por doenças que vieram na esteira dessa doença", destacou o prefeito, Adiló Didomenico.

A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, enalteceu o empenho dos profissionais envolvidos na montagem da clínica, bem como dos profissionais que já estão atuando no novo serviço. "Estamos felizes em fazer mais essa entrega para a população caxiense, que tem enfrentado tantos momentos difíceis causados pela Covid-19. Estamos empenhados em fazer o melhor por nossa comunidade e essa clínica vai proporcionar um atendimento de qualidade e grande resolutividade, que vai dobrar a oferta na fisioterapia", salientou.