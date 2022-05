Fórum debate bacias hidrográficas da Região Metropolitana

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) reuniu prefeitos e especialistas para debater a crise hídrica que historicamente atinge as bacias do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí e do Rio Guaíba. O encontro foi realizado no auditório da Famurs, na Capital.

O presidente da Granpal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, anunciou durante o evento a criação de um fórum de discussão permanente sobre o tema, coordenado pela entidade. "Estamos reunindo especialistas para ouvir quais são as alternativas viáveis para que possamos dar encaminhamento junto aos órgãos competentes. A crise hídrica é um assunto urgente e que não pode esperar mais uma racionalização de água até que comecemos a tomar providências", enfatizou.

Dois painéis abriram o evento. O primeiro debateu as alternativas de regularização de vazão, com a presença do painelista Sidnei Agra, engenheiro civil e de recursos hídricos, e dos debatedores Sergio Cardoso, representante da Associação Sul-Brasileira de Geólogos, e Alexandre Garcia, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A mediação do painel foi do prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi.

O último painel do dia reuniu especialistas para falar sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Participaram o engenheiro civil Rodrigo Flecha Ferreira Alves, o secretário municipal do Meio Ambiente (Sema) de São Leopoldo, Anderson Etter, e o diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Sema, Ivo Lessa. O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, mediou o painel. O evento terá continuidade em junho, em data a ser definida, para dar andamento às discussões sobre soluções para a crise hídrica que atinge as bacias do Gravataí, Sinos e Caí.