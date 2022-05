Visita guiada ao complexo da Maesa ocorre em Caxias do Sul

A secretaria municipal da Cultura de Caxias do Sul promove, no próximo domingo (22), uma visita guiada ao complexo da Maesa. A visita terá exibição de material que conta a história do prédio e após, visitação à parte externa acessados pela rua Plácido de Castro.

As visitas serão de 20 a 30 minutos, organizadas em turnos das 14h às 17h, com até 30 inscritos por turma. Segundo a secretária de Cultura, Aline Zilli, a visita tem como objetivo oportunizar para que o público conheça a atua estrutura que o prédio se encontra. A visitação servirá como piloto para projeto futuro em que mais pessoas possam acessar todos os espaços do complexo que é patrimônio histórico do município e guarda inúmeras histórias sobre o trabalho desenvolvido na metalurgia e sobre os trabalhadores da Metalúrgica Abramo Eberle.