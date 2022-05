Reunião debate soluções inovadoras para a região dos Vales

O secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Alsones Balestrim, e o diretor de Ambientes de Inovação da secretaria, Everaldo Luís Daronco, participaram de uma reunião com empresários e diretores da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul, gestores do Inova dos Vales, além de ativistas da inovação e do empreendedorismo, na sede da entidade. O encontro integrou a agenda do secretário na região dos Vales do Taquari e Rio Pardo do Programa Inova/RS. A vice-reitora da Universidade de Santa Cruz (UNISC), Andreia Valim, e coordenadora da iniciativa na região dos Vales, esteve à frente da reunião.

O objetivo foi compartilhar com a quarta hélice da inovação, o setor empresarial, os resultados práticos que projetos implementados na região do Vales estão obtendo e promover a aproximação das necessidades do mercado com as atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas pelas universidades. Alsones Balestrim frisou a importância da inovação para o desenvolvimento do Estado como um todo, e de criar políticas públicas que favoreçam essa interação com o mercado, citando como exemplo o desempenho das startups gaúchas no evento internacional South Summit, realizado em Porto Alegre, em abril. "A tecnologia acelerou tudo, menos a formação do profissional, formar um talento como nas décadas passadas, continua demandando tempo", observou.

Os coordenadores de projetos apresentaram alguns dos programas que já estão em andamentos no Inova Vales. No setor da saúde, o Automação Hospitalar, que visa desenvolver um dispositivo que auxilie na transferência de pessoas com dificuldades sensório-motoras; o Arbovirose, que busca desenvolver uma metodologia piloto para o monitoramento online de arboviroses transmitidas pelo Aedes Aegypti. No setor de Hortifruti , que trata de desenvolver novos produtos oriundo de reaproveitamento de resíduos de hortifrútis a serem adicionados em alimentos a partir de processo biotecnológico e o Biofábrica, que busca desenvolver tecnologias para produção de agentes biológicos no controle de pragas e produção de larvas/biofertilizantes destinada à cadeia bioalimentar.