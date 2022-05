Posto do IPE Saúde é reativado em Santa Rosa

A prefeitura de Santa Rosa, em parceria com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPE Saúde, reativou o posto de atendimento do convênio na cidade. O município cedeu um servidor, equipamentos e internet para atender os segurados no local. Todos os cidadãos que utilizam o IPE começaram a receber novamente, a possibilidade de um atendimento presencial. Anteriormente, o acesso era só pelo sistema e aplicativo.

O IPE Saúde trabalha com um conjunto de ações visando a prevenção de doenças, promoção, educação e assistência para a saúde dos servidores públicos do RS, dependentes e pensionistas. A demanda de um local presencial surgiu dos usuários. "Com o atendimento somente on-line muitos clientes que não tem acesso ou não dominam a internet estavam sendo prejudicados, por isso, buscamos a ajuda da prefeitura para solucionar essa questão e ajudar os pacientes do Ipê", disse o vereador, Vitor de Conti, que articulou a abertura do espaço.

O posto de atendimento serve como um facilitador para os segurados que têm dificuldade em acessar os serviços pelo site ou aplicativo do IPE Saúde. No atendimento presencial, os cidadãos recebem auxílio para os seguintes serviços: solicitação de 2ª via de cartão; renovação de dependente estudante; reembolso; comunicação de óbito de usuário(a); Imposto de Renda; Carta de Portabilidade; Liberação de Atendimento; consulta a processos administrativos, entre outros. Esses serviços também podem ser acessados online pelo site do convênio ou pelo aplicativo.

O Posto de Atendimento do IPE Saúde fica localizado em Santa Rosa, na rua Buenos Aires, 938, próximo da Junta Militar. O expediente é de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.