Prefeitura de Passo Fundo promove consultas, exames oftalmológicos e óculos gratuitos para as crianças

A prefeitura de Passo Fundo criou o programa Olhar de Criança. A iniciativa promove a acuidade visual para os alunos das escolas municipais de educação por meio de avaliações, testes e, se necessário, o fornecimento de óculos sem nenhum custo às famílias.

No fim de semana, crianças da Escola Maria Elizabeth passaram por uma consulta no Hospital de Olhos, conveniado com o município para os procedimentos. Conforme a secretária de Saúde, Cristine Pilati, todas essas crianças já passaram por um teste de visão na própria escola, que evidenciou dificuldades, e vieram para a consulta a fim de realizar exames mais específicos. "Em 2021, o teste de acuidade visual foi aplicado em 135 crianças da mesma escola. Desse total, 41 têm indicação para a consulta oftalmológica. Organizamos um cronograma de atendimentos com o Hospital de Olhos e começamos a levar essas crianças e os seus responsáveis para a consulta. Além de promover as consultas, a Prefeitura dá o transporte a essas famílias para facilitar os serviços", pontua.

O programa funciona em três diferentes etapas: na primeira, as crianças fazem um teste de visão nas escolas; caso seja detectado algum problema, um novo teste é feito no Hospital de Olhos; as crianças com indicação de óculos recebem um encaminhamento para escolha da armação e, posteriormente, os óculos são entregues nas instituições. As avaliações acontecem com os alunos na faixa dos três aos seis anos de idade.