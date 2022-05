Canoas elabora projeto para revitalizar prédios abandonados

A prefeitura de Canoas está desenvolvendo um programa de incentivo à revitalização de prédios abandonados na cidade. O objetivo é revitalizar estes espaços, utilizando a técnica de Retrofit, que tem como finalidade modernizar o imóvel, corrigindo problemas de infraestrutura e tornando-o mais seguro, sem retirar seus elementos históricos e arquitetônicos.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, César Augusto Ribas Moreira, explica que está em finalização a minuta com a lei que concederá incentivos para quem aderir ao programa. O documento, que está sendo trabalhado pela equipe da Secretaria, juntamente com a Procuradoria-Geral do município, deve ser encaminhado nos próximos meses para análise da Câmara de Vereadores.

"Através deste programa, Canoas tem uma grande oportunidade para revitalizar imóveis. Além disso, através da Lei, teremos a oportunidade de atrair novos investidores, girando a economia no Município e mudando a paisagem urbana de nossa cidade", observa.

A iniciativa foi inspirada no projeto de readequação do esqueleto de um prédio localizado na avenida Santos Ferreira. O imóvel, que estava com a obra parada há pelo menos seis anos, foi adquirido pela Caza Incorporações, que regularizou todos os passivos jurídicos e tributários e apostou na proposta de um projeto de Retrofit, muito utilizado na Europa, já que grande parte das obras dos países europeus são muito antigas.

Moreira conta que a secretaria está realizando um levantamento dos prédios abandonados e esqueletos de construção que existem na cidade. Com estes dados em mãos, iniciará a análise das questões jurídicas. "Sabemos que alguns têm obras embargadas, outros possuem problemas judiciais, fiscais e tributários, por exemplo. Tudo será verificado", afirma. O secretário apresentou o projeto, no dia 10 de maio, ao presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CICS) de Canoas, André Guindani, e aos demais diretores da CICS para obter a análise do setor sobre a proposta do Executivo municipal.