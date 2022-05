Praça no Centro de Santa Maria será revitalizada por empresas

Representantes da prefeitura e de empresas assinaram, na manhã desta terça-feira (17), o termo de compromisso de adoção de área verde para a revitalização da Praça Roque Gonzales, no Centro de Santa Maria. A formalização se dá por meio da secretaria de Meio Ambiente e das empresas Unicred Ponto Capital, Hospital de Caridade e Unimed Santa Maria. O prefeito Jorge Pozzobom, acompanhado pelo vice-prefeito, Rodrigo Decimo, participou da solenidade.

O projeto de revitalização da praça foi desenvolvido pelo arquiteto Claudio Gioda. A previsão é que as obras se iniciem dentro de um mês, com previsão de término ao fim de 2022. O investimento do grupo de empresas é de cerca de R$ 1 milhão. O engenheiro Claudio Gioda explicou que a obra deve começar dentro de um mês, pois o projeto está nos trâmites finais e faltam alguns ajustes de orçamento. No local, já é possível ver os tapumes e as imagens de projeção da praça.

"É um presente maravilhoso no dia do aniversário da cidade. É um gesto de amor pelos 164 anos da cidade o que essas empresas estão fazendo. Aqui é o centro da saúde de Santa Maria, são milhares de pessoas que passam por aqui, que ficam nessa praça, que é uma das mais bem cuidadas pela comunidade", afirmou o prefeito, que entregou uma placa de agradecimento aos diretores das empresas.

O diretores das empresas adotantes para a revitalização, Flávio Brum, do Hospital de Caridade, Flávio Jobim, da Unicred, e Ernani Bülow, da Unimed, falaram sobre como a Praça Roque Gonzales é simbólica para a história das empresas e como faz parte da rotina do cuidado em Saúde no Município, já que no entorno do local, existem centenas de clínicas médicas. "É uma honra para nós estarmos dando esse presente para a cidade que tão bem acolhe nossa empresa e nossos colaboradores. Fazemos isso em nome de grandes médicos e personalidades de Santa Maria, que são importantes nomes para a cidade", declarou Flávio Brum.