Prefeitura renova contrato do estacionamento rotativo em Caxias

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul e a empresa Rek Parking firmaram acordo para a renovação do contrato de concessão do estacionamento rotativo nas ruas do município. O novo vínculo é válido até maio de 2032.

Um dos principais atrativos da renovação do contrato é a inovação tecnológica que será implementada a partir do início do novo acordo. Serão instalados 90 novos parquímetros que se somarão aos atuais 153. Parcela dos antigos equipamentos poderá ser extinta, pois os novos têm tecnologia superior, permitindo diversas vias de pagamento, como cartões de débito e de crédito, por PIX e em moedas, e também por meio do aplicativo Rek Pay. Os parquímetros serão ainda dotados com as tecnologias "pay by plate" (pagar pela placa), em que o condutor poderá digitar o emplacamento em um teclado e adquirir o tempo de estacionamento.

O novo contrato também prevê ampliação do valor de outorga, ou seja, os recursos que o município receberá. O valor passará dos atuais 26,20% para 33% da receita proveniente do pagamento pelo uso das vagas. A Fundação de Assistência Social seguirá recebendo 26,2% e a diferença será destinada ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran). O recurso do Funtran será utilizado no subsídio à tarifa do transporte coletivo.

Todas as vagas do sistema pago serão numeradas com tecnologia de geolocalização. Outra novidade é a disponibilização de 35 equipamentos para pontos de venda de crédito. Toda a sinalização horizontal da área rotativa será revitalizada em materiais termoplásticos. A concessionária também estenderá a tecnologia para o estacionamento da Prefeitura, que passará a ter controle no acesso de veículos.

Atualmente, são 3.237 vagas, sendo 942 vagas na Área Azul e 2.295 na Área Verde. Com a renovação do contrato, haverá ampliação dos trechos tarifados. O início de cobrança nestas áreas ainda não está definido, pois depende da demarcação dos espaços. Os valores praticados na Área Azul são de R$ 4,00 por hora, enquanto a Área Verde tem tarifação de R$ 2,00 pelo mesmo período.