Butiá faz busca ativa para identificar pessoas em situação de rua

Ao longo desta semana, uma onda de frio pode gerar mínimas de 8 graus na temperatura, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Devido a previsão, a prefeitura de Butiá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Solidária reforçou o trabalho de busca ativa de pessoas em situação de rua, com o objetivo de encaminhar para a Casa de Passagem Diná Moura Soares.

No local, os acolhidos terão acesso a banho quente, dormitório, roupas higienizadas, jantar e café da manhã no dia seguinte. A secretária de Assistência Social, Tanira Marques, explicou que o espaço está preparado e pediu a contribuição da comunidade na divulgação do serviço. A Casa da Passagem de Butiá fica localizada na rua José dos Santos Saraiva, nº 645.