Santa Cruz do Sul implementa sistema on-line para projetos

A prefeitura de Santa Cruz do Sul vai lançar, nesta quarta-feira (18), o sistema 100% digital para análise de serviços na área da construção civil. Com a implementação do programa Aprova Digital, todos os processos na Secretaria de Planejamento e Orçamento serão solicitados e analisados de forma online para agilizar o atendimento aos profissionais das áreas de engenharia e arquitetura e responsáveis técnicos.

Inicialmente, três processos passarão a ter tramitação online: aprovação de projeto e licença para construção, emissão da certidão de viabilidade urbanística e Habite-se. O sistema será apresentado em uma live em que será explicado o funcionamento da plataforma aos profissionais interessados. Segundo o vice-prefeito e secretário de Planejamento e Orçamento, Elstor Desbessell, a automatização dos fluxos irá reduzir o desperdício de papel e simplificar o processo para os profissionais da construção com a redução de até 90% no tempo para liberação de processos.