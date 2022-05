O mês de junho está se aproximando e com ele vem o Vestibular de Inverno das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). As provas ocorrerão no dia 26 de junho, a partir das 13h30min, no campus, localizado na avenida Oscar Martins Rangel, nº 4500. A taxa de inscrição é a doação de quatro litros de leite de caixinha, que devem ser entregues no dia da prova. As inscrições devem ser feitas pelo site (www.faccat.br) até o dia 24 de junho. As vagas para este vestibular são para os cursos de Administração (linha específica em Marketing; linha específica Negócios Internacionais; ou Geral), Ciências Contábeis, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Fisioterapia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Sistema de Informação, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Jogos Digitais e Sistema para Internet.