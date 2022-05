Shopping de Gravataí terá ponto de coleta de agasalhos

Com a chegada do inverno e das temperaturas extremas, o Gravataí Shopping Center se une novamente à prefeitura em mais uma edição da campanha do agasalho. Neste ano, a ação será lançada com o tema "Doe com Amor". O shopping abre as portas da Loja do Bem para a arrecadação de peças de vestuário feminino, masculino, infantil, cobertores e calçados que serão destinados à Secretaria Municipal da Família, Cidadania e Assistência Social, que atende as famílias em vulnerabilidade social do município.

A campanha será oficialmente iniciada no dia 18 de maio, com um desfile especial a partir das 18h30 em frente à Lojas Pompéia. As empresas parceiras da Campanha do Agasalho serão coadjuvantes do desfile de inauguração, participando com a doação dos itens que as personalidades gravataienses estarão modelando. Peças como casacos, cachecóis, blusões, toucas e até mesmo cobertores serão destaque na ação, quando ao final do percurso na passarela serão destinados à caixa de arrecadação da campanha "Doe com Amor".

Marlene Zaffalon, primeira dama de Gravataí, explica que, apesar de o inverno remeter ao aconchego em família, passeios e roupas quentes, para muitas pessoas essa não é a realidade. "Toda hora é hora de sermos solidários. Seja por gratidão ou amor ao próximo, o que vale é fazermos a nossa parte. Doar é um gesto de amor. Um grande número de pessoas ressente-se de uma boa casa, alimentação, e especialmente de roupas, por isso, junto-me à campanha do agasalho e peço, se possível, não faça doação de um descarte. Entregue com todo o afeto, com desapego", destaca Marlene.