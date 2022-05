Taquara inicia campanha do Varal Solidário para o inverno

O frio está chegando e com ele há um aumento considerável de pessoas que necessitam de um apoio ainda maior no que refere-se ao enfrentamento às baixas temperaturas com a doação de agasalhos. A fim de conseguir atender a demanda prevista de usuários dos serviços assistenciais de Taquara, a secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania está convidando a comunidade a participar principalmente com a doação de roupas e calçados do vestuário masculino, mantas e cobertores, segundo salienta o secretário da pasta, Maurício Souza.

"Gostaria de reforçar àqueles que gostariam de participar com a doação de agasalhos que estamos precisando principalmente de roupas masculinas, temos um estoque muito grande, muito mesmo, de roupas femininas, mas pouquíssimas roupas masculinas. A doação de mantas, cobertores e roupas de cama em geral também são sempre bem-vindas, pois são itens usados o ano todo e atendem também vítimas de catástrofes naturais ou sinistros", reitera Maurício.

A prefeita Sirlei Silveira revela preocupação com as temperaturas que estão prestes a baixar cada vez mais, segundo informações meteorológicas divulgadas na mídia. "Sempre temos um casaco, uma manta, um cobertor, uma blusa de lã que não usamos mais e que está guardada em boas condições no fundo do armário, enquanto isso, muitas pessoas ficariam felizes em receber esta peça para se agasalharem ou agasalharem seus filhos. Vamos pensar nisso e separar o que não usamos mais para essas famílias carentes e demais pessoas que estão à mercê do tempo", aponta a prefeita.

O Varal Solidário é uma campanha promovida anualmente pela prefeitura. Este ano, a campanha inicia em 24 de maio e segue até agosto deste ano. O atendimento ocorre todas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, no antigo endereço da Gestão, na rua Ernesto Alves, 2785, bairro Jardim do Prado. "Haverá uma equipe da secretaria e alguns voluntários atendendo as famílias e demais pessoas que precisem de roupas, agasalhos e afins", observa o secretário Maurício. Para facilitar o atendimento e a classificação das roupas, solicita-se que as doações sejam feitas nas quartas-feiras, das 8h às 11h.